Çıplak görüntüleri paylaştı, 930 milyon TL ceza aldı

ABD'nin New York kentinde yaşayan bir kadın, eski erkek arkadaşına karşı açtığı milyon dolarlık tarihi bir “intikam pornosu” davasını kazandı

43 yaşındaki ABD'li Doçent Dr. Spring Chenoa Cooper, cuma günü Manhattan'daki mahkemede açtığı davayı kazandı. Karar, New York'taki bir "intikam pornosu" davasında verilen 930 milyon TL (30 milyon dolar) gibi rekor bir tazminat cezasıyla sonuçlandı.New York Şehir Üniversitesi Halk Sağlığı ve Sağlık Politikası Enstitüsü'nde doçent olan Cooper, altı yıl önce, 37 yaşındaki komedyen Ryan Broems’a, ayrıldıktan sonra internette çıplak fotoğraflarını ve videolarını yayınlamasının ardından dava açmıştı. Broems, çıplak görüntüleri Tumblr, Facebook ve OkCupid profillerinde paylaşmakla suçlanıyordu.Broems'e cezai cezanın ardından beş yıl boyunca Cooper'dan uzak durması emredildi.The New York Post'a konuşan Cooper, "Tüm bunlar başladığından beri en kötü altı yılı yaşadım. Jürinin deneyimlerimi doğrulayabilmesi ve bunun bende ne kadar acı ve travma yarattığını ve yaratmaya devam ettiğini görebilmesi çok şey ifade ediyor.""Bu benim için her şeyden çok sembolik. Buradaki sembolizm bunun doğru olmadığıdır ve en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.""Jürinin eski sevgilime ve birinin mahrem bir fotoğrafını veya videosunu kendi rızası olmadan yayınlamayı düşünen herkese, bunun toplumun tasvip ettiği bir şey olmadığı yönünde bir mesaj göndermesine minnettarım.""Aslında bu bir cinsel saldırıdır, bunu kınanacak bir şey olarak görüyoruz ve adalet sistemi de bizim tarafımızda." dedi.NE OLMUŞTU?O ve Broems, bir yıl beraber olduktan sonra Kasım 2017'de ilişkilerini sonlandırdılar. Dava dosyasında Cooper'ın ilişkilerinin son haftasında Broems'ın, beş kadınla yattığını öğrendiği iddia edildi.Broems'in, ayrıldıktan sonra eski kız arkadaşına her sabah mastürbasyon yaparken çekilmiş günlük Snapchat fotoğraflarını göndererek onu taciz ettiği belirtildi.Daha sonra iddiaya göre, kendisini engelledikten sonra Cooper'ın çıplak fotoğraflarını internette yayınladı.Cooper daha sonra polise şikayette bulundu ve Aile Mahkemesi'nde eski erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı ancak iddiaya göre Broems'ın tacizleri devam etti.Cooper, bu "utanç verici" fotoğraf ve videoların kariyerine son vereceğine inandığını ve yeni insanlara güvenmekte zorlandığını da sözlerine ekledi."İntikam pornosu" kanunları Şubat 2018'de New York'ta yürürlüğe girdi ve Cooper'ın davası bu kanun kapsamında açılan ilk dava oldu.Özel görüntüleri internette paylaşılan mağdurlar, gönderilerin engellenmesi için tazminat, yasal ücret ve ihtiyati tedbir davası açabiliyor.