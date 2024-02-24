82 yıllık ömründe hiç kadın görmedi

Yunanistan'ın Athos Dağı'nda yaşayan Mihailo Tolotos hayatı boyunca hiç kadın görmedi. 82 yaşına kadar yaşayan Yunan rahip kadınları kitaplardaki betimlemelerden öğrendi

Mihailo Tolotos 1856 yılında dünyaya geldi ve yaşamı boyunca hiç kadın göremedi. Tolotos'un annesi vardı, ancak annesi doğumdan hemen sonra vefat ettiği için Tolotos onunla pek fazla karşılaşmadı.

Yetim kalan Toltos bebekken Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Aynoroz Manastırı'ndaki Ortodoks keşişler tarafından evlat edinildi ve orada yaşayan keşişler tarafından yetiştirildi.

Büyüdükçe, Tolotos bölgede uygulanan katı kurallara göre yaşadı, bunlardan biri de kadınlara izin verilmemesiydi.

Kural yüzyıllardır uygulandığı için, Tolotos'un manastırda günlerini geçirirken bir kadınla karşılaşma şansı hiç olmadı.

Tolotos, karşı cinse ait birinin kolayca karşılaşabileceği daha geniş bir dünyaya çıkabilirdi, ancak 80 yaşına gelmesine rağmen Athos Dağı'ndan hiç ayrılmadı.

KİTAPLARDAN ÖĞRENDİ

Tolotos'un kadınlar hakkındaki tek bilgisi, akranlarının anlatımlarından ve kitaplardaki tanımlamalardan geldi.

Ancak, gerçek hayatta hiçbir zaman bir kadını görmediği için, dünyanın yaklaşık yarısının nasıl göründüğünü, seslendiğini ve davrandığını kendi hayal etmek zorunda kaldı.

Tolotos 1938 yılına kadar hayatına devam etti ve 82 yaşında vefat etti.

Ölümünden sonra, Tolotos'un kadın nasıl göründüğünü bilmeden ölen dünyadaki tek adam olduğuna inanan tüm Athos Dağı'nda yaşayan keşişler tarafından özel bir cenaze töreni yapıldı.

Tolotos'un ölümü, bir gazete makalesinde tanındı ve Tolotos'un hayatı boyunca yoksun kaldığı tek şeyin kadınlar olmadığı, aynı zamanda "bir otomobil, bir film veya bir uçak" görmediği de belirtildi.

