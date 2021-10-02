Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

Cinsel ilişki sırasında dengesini kaybeden bir kadın, lüks otomobilin üzerine düşerek yaralandı



Tayland'da Başkent Taipei'deki bir dükkanın güvenlik kamerası, eşine az rastlanır bir olayı saniye saniye kaydetti.

Evinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiği belirtilen bir kadın, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobilin tavanına düştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre; talihsiz kadının otomobilin tavanına düşmesiyle birlikte mahallede büyük bir gürüldü duyuldu.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı delinirken, kadının partneri saniyeler içerisinde olay yerine gelerek kendisine sarılırken ve öperken görüntülendi.

Hemen hastaneye kaldırılan ve belinden yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı, hastanedeki tedavisinin ise birkaç hafta süreceği öğrenildi.

Çift, yine bölgede yaşayan birine ait olan ve olayda hasar gören aracın masraflarını da ödeyecek



