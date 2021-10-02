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Ünlü sporcu, üvey kardeşiyle evlendi!

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Dünya Şampiyonu Miguel Oliveira üvey kız kardeşiyle evlendi. Baba olmaya hazırlanan Oliveria, ilişkilerini 11 yıl sakladıklarını söyledi

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Ünlü sporcu, üvey kardeşiyle evlendi!

2015 yılında Dünya Şampiyonu olan ilk Portekizli MotoGP sürücüsü Miguel Oliveira'nın babası 13 yaşında ikinci kez evlendi.
Üvey annesinin kendisiyle yaşıt kızıyla tanışan Oliveira'nın bir süre sonra üvey kız kardeşine ilgisi başladı ve çift gizlice ilişki yaşadı.
Oliveire Temmuz ayında Instagram hesabında düğün gününden fotoğraflar paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
Bu hafta sonu hayatımızın en önemli virajını aldık. Aşk ile başlayan ilişkimizi evlilik yoluyla devam ettirdiğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim.
Birkaç hafta sonra ilk bebeklerini beklediklerini açıklayan çift ultrason görüntülerini paylaşarak, ''Hayatlarımız özel bir birliktelikle devam edecek. Yolculuğumuzun geri kalanında sürecek bir birliktelik. (Çocuğuna itafen) Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum aşkım'' sözlerini kullandı.
Daha önce üvey kız kardeşine duyduğu sevgiyi dile getiren Miguel, aşktan önce aralarında harika bir dostluk olduğunu ve birlikte büyüdüklerini belirterek, ''Bir noktada bunun bir arkadaşlıktan daha fazlası olduğunu, çok güçlü bir aşk olduğunu anladık. Bu yıl evlenecektik ama o hafta sonu bir yarış vardı ve bunu gelecek yıla ertelemek zorunda kaldık'' dedi.
Miguel'in babası Paulo ise, oğlunun hayatının aşkıyla evlendiği için çok mutlu olduğunu idade ederek, "Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Birlikte bir ömür boyu yaşayacaklarını düşünüyor ve onları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
 
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