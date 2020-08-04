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Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

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Çin’in güneybatısında 10 bin hektardan fazla alan çekirge sürülerinin istilasına uğradı.

Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

 

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde Pu’ır ve Şişuangbanna Day özerk ili ile 9 ilçede, 10 bin 389 hektarlık alan çekirge sürülerinin istilasına maruz kaldı.

80 BİN KİŞİ HAREKETE GEÇTİ

Hava sıcaklığının göç halindeki çekirge sürülerini bölgeye çektiği belirtilen haberde, yerel yetkililerin insansız hava araçlarıyla (İHA), biyolojik ve kimyasal böcek ilaçlarıyla çekirgelere müdahale ettiği belirtildi. Bununla birlikte çekirgelerle mücadele için 80 bin kişinin de harekete geçirildiği ifade edildi.
Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor ve sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Çin’den önce Pakistan, Hindistan ve İran çekirge sürülerinin istilasına uğramıştı.

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