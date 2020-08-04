"Böyle giderse süt kurumunu borçlandırarak batıracaklar"

“Bizde özelleşme değil olsa olsa tekelleşme olur” diyen Angolemli, süt konusunda bile bir karar verilemediğini, böyle giderse süt kurumunu borçlandırarak batıracaklarını ve özelleştirmek zorunda kalacaklarını savundu

Meclis Genel Kurulunda Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasası, oybirliğiyle kabul edildi

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli tasarı hakkında söz alarak, yasaların yapıldığını ancak yasalara uyulmadığını kaydetti.

Angomeli bunu altyapı yetersizliğine bağladı.

Bir mezbahada yakalanan küpesiz hayvanlara işaret eden Angolemli, ilgili firma yetkilisinin savunma olarak “yalnızca ben miyim” dediğini anımsattı.

Hükümetin hellimi bile denetleyecek durumda olmadığını savunan Angolemli, dışardan gelen peynirlerin paketlenmesinin bile kontrol altında tutulamadığını söyledi.

Angolemli gıda konusunda vatandaşın devlete güven duymadığını anlattı.

Angolemli pandemi konusunda da hiçbir denetim uygulanmadığını söyledi. Bayram döneminde kurbanın nasıl kesildiğini ve bu konudaki denetimin nasıl yapıldığını soran Angolemli, “Kurbanı bile denetlemekten aciziz” dedi.

“Bizde özelleşme değil olsa olsa tekelleşme olur” diyen Angolemli, süt konusunda bile bir karar verilemediğini, böyle giderse süt kurumunu borçlandırarak batıracaklarını ve özelleştirmek zorunda kalacaklarını savundu.

“Öğrenci yok, oteller boş, süt elde kalıyor” söylemlerini hatırlatan Angolemli, o zaman neden süt ürünlerinin ithalatının yasaklanmadığını sordu ve Tarım Bakanını pasif gördüğünü belirtti.

Angolemli, bu yasanın güzel olduğunu ancak altyapısının olmadığını savunarak, olumlu oy vereceklerini kaydetti.

TOROS

CTP milletvekili Fikri Toros yerinden söz alarak, tarım sektörünün insan sağlığını da etkileyen bir alan olduğunu, bu konudaki en sağlıklı yolun AB birliği yasalarıyla uyumlaşmak olduğunu vurguladı.

Şuanki vizyonun hiçbir amaca hizmet etmediğini, dünyadan tecrit edilmiş adımların uyumlaşmadan uzaklaştırdığını kaydederek, Ticaret Odası başkanıyken konuya ayrılan bütçeleri sıraladı.

OĞUZ

Tarım Bakanı Dursun Oğuz da hazırlanan yasanın ivedi ve acil olduğunu dile getirerek, AB projelerinden yararlanılması açısından gerekli olduğunu kaydetti.

15 yıldır veteriner dairesinde personel eksikliği olduğunu, kendilerinin yetki aldıklarını ancak seçim nedeniyle askıda kaldığını söyleyen Oğuz, su konusunda 483 milyonluk montaj ihalesiyle tüm ihalelerin tamamlandığını, teyit edilen tarihin ağustos sonu olduğunu yineledi.

Yerel kaynakların aktif şekilde devrede olduğunu ve barajdaki suyun çoğalması için uğraştıklarını kaydederek Oğuz, montaj için gerekli parçaların da tedarik edildiğini kaydetti.

Oğuz, eski bakanlarla rekabet halinde olmadığını, aldığı noktadan kat kat ilerde olduğunu söyleyerek, hiçbir konuda herhangi bir gerileme olmadığını vurguladı.

Hayvancıların eylemi sonrasında yapılan çalışmaların da hayvancıların gelişmesi ve ayakta kalmasını sağlamak için olduğunu kaydeden Oğuz, 2 işletme izni verildiğini, kendilerinin yasaklama anlamında bir hukuksal müdahalenin zaten hiçbir zaman olmadığını belirtti.

Oğuz, süt kurumunun ilk kez borçlanmadığını, bakanların cesaretinin kendi yaptıklarıyla değil yasaları uygulamalarıyla ortaya çıkacağını söyledi. Oğuz, “Biz yasaları uygulamakla mükellefiz, yasalar herşeyin üzerindedir” dedi.

Daha sonra Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasası, oybirliğiyle kabul edildi