Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü, Turfan kentine bağlı Toksun ilçesi olan depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.



Bölgedeki Urumçi, Korla ve Çangci gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.