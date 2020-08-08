Kral Ebuka

Hamit SAKALLI

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında özel ödüller verildi. Nicosia Şirketler Grubu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organizasyonunda kupada başarı gösteren futbolculara bireysel performans ödülü verdi.

Buna göre kupanın gol kralına 5 bin TL, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenen kupanın en başarılı oyuncusuna da 5 bin TLödülü verildi. Maçı 1 gol, 1aistle tamamlayan Yenicami’nin gol kralı patentli golcüsü John Ebuka ligden sonra Nicosia Group Kıbrıs Kupasının da gol kralı olurken, spor yazarları tarafından da maçın adamı seçildi.

5’i Hamitköy’de, 7’si ise Yenicami’de olmak üzere 12 gol atan John Ebuka, böylelikle 10,000 TL’lik ödülün de sahibi oldu.

