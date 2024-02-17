Çekmecede bulunan 285 yıllık limon rekor fiyata satıldı

İngiltere’deki Brettells Auctioneers isimli açık artırma firması, 19. yüzyıldan kalma bir dolabın, ölen amcasına ait olduğunu söyleyen bir aile tarafından müzayede evine getirildiğini söyledi.

Bir uzman bu dolabın fotoğraflarını çektiği sırada çekmecelerden birinde 285 yıllık bir limon buldu. Meyvenin üzerinde şu mesaj yazılıydı: “Bay P Lu Franchini tarafından 4 Kasım 1739’da Bayan E Baxter’a verilmiştir.”

Müzayede evi bu eski limonu da açık artırma ile satmaya karar verdi ve 1.780 dolarlık değerinde yüksek bir teklif alınca yetkililer adeta şok oldu. Limonun çekmecesinden çıktığı dolap ise sadece 40 dolara satıldı.

