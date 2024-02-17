Çekmecede bulunan 285 yıllık limon rekor fiyata satıldı

İngiltere’deki Brettells Auctioneers isimli açık artırma firması, 19. yüzyıldan kalma bir dolabın, ölen amcasına ait olduğunu söyleyen bir aile tarafından müzayede evine getirildiğini söyledi.
Bir uzman bu dolabın fotoğraflarını çektiği sırada çekmecelerden birinde 285 yıllık bir limon buldu. Meyvenin üzerinde şu mesaj yazılıydı: “Bay P Lu Franchini tarafından 4 Kasım 1739’da Bayan E Baxter’a verilmiştir.”
Müzayede evi bu eski limonu da açık artırma ile satmaya karar verdi ve 1.780 dolarlık değerinde yüksek bir teklif alınca yetkililer adeta şok oldu. Limonun çekmecesinden çıktığı dolap ise sadece 40 dolara satıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.