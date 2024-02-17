Babasının spermiyle kendisininkini karıştırıp eşine enjekte etti... "Dedesi aslında babası, babası aslında üvey kardeşi olabilir"

Tüp bebek tedavisine cevap vermeyen karısına hamile kalabilmesi için babasının ve kendinin spermlerini karıştırarak enjekte eden adamın eşi hamile kaldı. Şimdilerde 5 yaşında olan çocuğun asıl babasının dedesi, babası sandığı kişinin de üvey kardeşi olabilme potansiyeli var...

P.Q. ve J.K. çifti daha önce eşine rastlanmamış bir işlemi kabul ederek bir erkek bebek dünyaya getirdiler. Düzenlemenin gizli olması amaçlanmış olmasına rağmen, yerel konsey bunu öğrendi ve PQ'nun çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğrenmek için bir DNA testi yapılmasını emretti. Ancak Yüksek Mahkeme'deki bir yargıç, konseyin "sonuçta hiçbir payı olmadığını" söyleyerek talebin reddine karar verdi.



ŞU ANDA 5 YAŞINDA



Yargıç Poole ayrıca çocuğun "eşsiz bir çocuk" olduğunu ve "doğum için yapılan olağandışı düzenlemeler" olmasaydı var olamayacak olduğunu da söyledi.



Şu anda 5 yaşında olan çocuğun bu durumu öğrenmesi halinde duygusal zarara uğrama potansiyeli de olduğu belirtildi.

Sayın Yargıç Poole şunu ekledi: "D'nin hamile kaldığı koşulların artık geri alınamayacağını kabul etmek gerekir."

TORUNUNUN BABASI OLABİLİR

Yargıç Poole biyolojik babalığın belirsizliğini koruduğunu belirterek, "En azından büyükbabası olduğunu düşündüğü kişinin biyolojik babası olması ve babası olduğunu düşündüğü kişinin de biyolojik üvey kardeşi olma ihtimali güçlü." dedi.

Duruşmayı sonlandıran hakim, ailenin gelecekte babalık testi yaptırabileceğini ancak "bunun kendilerini ilgilendiren bir konu" olduğunu belirtti.