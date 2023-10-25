Hamas, önceki gece iki yaşlı kadın rehineyi sağlık durumları nedeniyle serbest bıraktı. 85 ve 79 yaşındaki iki İsrail vatandaşı, Tel Aviv'de hastaneye kaldırıldı. Barış aktivisti olduğu ortaya çıkan kadınlardan biri, ayrılırken Hamas üyesiyle el sıkışarak vedalaştı. Rehin tutulduğu anlarda yaşadıklarını anlatırken "cehennemi yaşadım" dedi



85 yaşındaki Yocheved Lifshitz ve 79 yaşındaki Nurit Cooper,

Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, 2 İsrailli kadının hem insani hem de kötü sağlık durumları nedeniyle serbest bırakılmasına karar verdiklerini söyledi.

Lifshitz'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilirken Hamas üyesiyle el sıkışarak vedalaştığı görüldü. Bu sırada İbranice'de "barış anlamına gelen" şalom ifadesini kullandığı duyuldu.

Serbest bırakılan Lifshitz'in eşiyle birlikte yıllarca Gazze'deki hastalara yardımcı olan barış aktivisti olduğu ortaya çıktı. Çiftin Gazze'deki hasta Filistinlilerin Erez Sınır Kapısı'ndan geçmelerine yardım ederek İsrail'deki hastanelerde tedavi görmelerini sağladıkları öğrenildi.

Tel Aviv'de kaldırıldığı hastanede gazetecilere konuşan Lifshitz, motosikletle götürüldüğünü ve Gazze'de örümcek ağına benzeyen tünellerde tutulduklarını söyledi.

Götürülürken kendisine sopalarla vurdukları için vücudunda morluklar oluştuğunu anlatan kadın, "Cehennemi yaşadım" diye konuştu.

Her 2-3 günde bir doktorun kendisini kontrol ettiğini, Hamas'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Lifshitz'in 83 yaşındaki eşi Oded^'ın ve Cooper'ın 85 yaşındaki eşi Amiram'ın hala Hamas'ın elinde rehin tutulduğu bildirildi.

Lifschitz'in kızı Sharone, babasının annesiyle birlikte tutulmadığını, bu nedenle nerede olduğunu hala bilmediklerini söyledi.

Hamas'ın rehin aldığı onlarca kişiden biriydi. Serbest bırakılırken Hamas üyesiyle el sıkışarak vedalaştı.85 yaşındaki Yocheved Lifshitz ve 79 yaşındaki Nurit Cooper, Gazze sınırı yakınlarındaki Nir Oz yerleşim yerinde yaşıyorlardı. Hamas'ın İsrail 'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sırasında eşleriyle birlikte kaçırıldılar.Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, 2 İsrailli kadının hem insani hem de kötü sağlık durumları nedeniyle serbest bırakılmasına karar verdiklerini söyledi.Lifshitz'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilirken Hamas üyesiyle el sıkışarak vedalaştığı görüldü. Bu sırada İbranice'de "barış anlamına gelen" şalom ifadesini kullandığı duyuldu.Serbest bırakılan Lifshitz'in eşiyle birlikte yıllarca Gazze'deki hastalara yardımcı olan barış aktivisti olduğu ortaya çıktı. Çiftin Gazze'deki hasta Filistinlilerin Erez Sınır Kapısı'ndan geçmelerine yardım ederek İsrail'deki hastanelerde tedavi görmelerini sağladıkları öğrenildi.Tel Aviv'de kaldırıldığı hastanede gazetecilere konuşan Lifshitz, motosikletle götürüldüğünü ve Gazze'de örümcek ağına benzeyen tünellerde tutulduklarını söyledi.Götürülürken kendisine sopalarla vurdukları için vücudunda morluklar oluştuğunu anlatan kadın, "Cehennemi yaşadım" diye konuştu.Her 2-3 günde bir doktorun kendisini kontrol ettiğini, Hamas'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.Lifshitz'in 83 yaşındaki eşi Oded^'ın ve Cooper'ın 85 yaşındaki eşi Amiram'ın hala Hamas'ın elinde rehin tutulduğu bildirildi.Lifschitz'in kızı Sharone, babasının annesiyle birlikte tutulmadığını, bu nedenle nerede olduğunu hala bilmediklerini söyledi.