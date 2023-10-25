Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde hızla devam eden her yeri çöpe boğulmasına devletin neden sessiz kaldığını sorgulayarak sürekli kullandıkları Girne – Lefkoşa yolundan fotoğraflar atarak isyanlarını paylaştılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafların Ciklos Mevkii ile Boğaz Piknik alanı arasında olan yol kenarları olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Her sabah Girne’den Lefkoşa’ya bu yoldan geçerken bu manzarayı gördüğümüzde utanıyoruz. Ayni yolu her gün kullanan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız buradan geçerken hangi duygulara kapılırlar acaba?” diye sorguladılar.

Bu yolu ülkeye gelen binlerce yabancının ve turistin de kullandığına vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız “Bu çirkin görüntüleri gören yabancılar acaba hakkımızda ne düşünüyorlar. Çevre Dairesi ve Karayolları, artık bu ayıbı kaldırın!” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

