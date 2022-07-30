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Buz devrinden kalma 88 ayak izi keşfedildi

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Keşfedilen ayak izlerinin Son Buz Devri sırasında sığ sularda yürüyen yetişkinlere ve çocuklara ait olduğunu belirlendi

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Buz devrinden kalma 88 ayak izi keşfedildi

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları, Utah eyaletinde 12 bin yıldan daha eskiye dayanan 88 insan ayak izi buldu. Büyük Tuz Gölü Çölü’nde yapılan keşfin insanların atalarına dair daha çok bilgi edinmesini hedefliyor.
Araştırmacılar, Utah'ın %33'ünün çöl olduğunu ve ABD'nin en kurak ikinci eyaleti olduğunu açıkladı.
Son Buz Devri, 6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren dönem için kullanılıyor. Bu dönem insanların gördüğü tek buzul çağdır.Ve bilinenlere göre bu dönemde dünyanın büyük bir kısmı buzullarla örtülüydü.
Bilim insanları’nın araştırmalarına göre ,iklimde binlerce yıllar boyunca yaşanan değişiklikler sebebiyle ayak izlerinin günümüze kadar bozunmadan kalmasının mümkün olduğunu açıkladı.
Çalışmayı sürdürenlerden biri olan Thomas Urban, birisinin yerdeki izleri fark ettiğinde ABD Hava Kuvvetleri'ni aradığını ve kendisinin keşfe bu şekilde dahil olduğunu belirterek, “İki görünür iz üzerinden, yere nüfuz eden bir radar çalışması gerçekleştirdik. Ayak izlerini bırakan insanların yalınayak olduğunu ve 5 ila 12 yaş arasındaki küçük çocukları içerdiğini ortaya koyduk” diye aktardı.
AYAK İZLERİNİN YANI SIRA ÇEŞİTLİ EŞYALAR DA BULUNDU
Diğer taraftan Urban, daha önce Buz Devri'nin son dönemlerinde ayak izlerinin yanı sıra, iki açık hava ocağı, bir şömine ve tütün kalıntıları keşfedildiğini belirtti.
Utah, bölgede daha fazla keşif yapmak için çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.
 
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