Sizin Dünyanız: Suna Yıldız Erbay

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam. Aydın bir Türk kadını olarak kendimi yetiştirerek ayaklarımın üzerinde dimdik duran bir Cumhuriyet kadını.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kendimi gönüllü olarak güçsüzlere yani yetim öksüz çocuklara ana olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çok sevdiğim daha bir buçuk yaşındaki torunum Pars Timur.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Aslında çok kayıtsız kalamadım şeyler var. Ama konu kadın hakları olunca kendimi tutamıyorum. Çünkü kadınlarımıza çok haksızlık yapılıyor. Genel ilişkide, okul veya iş hayatında. Kadınlarımız hep geride kalkmaktadır. Bir kadın başarılı oldu mu hemen bir zihinde bir düşünce vardır. Acaba bu Kadın hangi erkekle beraber ki de başarılı oldu. Bu düşünceye çok kınıyorum. Kadın isterse her şey yapabilir. Ve ne yazık ki çok klasik bir deyim vardır üzülerek söylüyorum erkekler dünyasında yaşıyoruz. Kendi ayakların üzerinde duran ve kendini geliştiren kadınlar oldukça daha bir güzel dünya var olur. Bir diğerimde kendini geliştirmemiş zihinler. Ne yazık ki öyle zihinler fazlaca var. Kendimi nasıl geliştiririm diye düşünmek varken, nerde fitne fesat varsa ordalar. Hayattaki anlam ve değer başkalarının mutsuzluğu olmadığını bir bilseler. Umutsuzluğu ve mutsuzluğu bırakabilseler. Benim düşüncem daha çok kitap okumak, bilgi insanlarla sohbet etmek.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Benim bu hayatta hiçbir pişmanlığım olmadı. Çok şükür olmaz da. Her konuda düşünürüm tartarım. Hele ki acele ile karar vermem. Ve her yaptım şeyin veyahut eylemin arkasındayım doğru ve yanlış. Bence doğru ve kaliteli yaşamak için pişmanlık yaşamamaktır.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İlk kitabim "Kadermin Çıkması" kitabımı matbaadan aldığım gün. Hatta gözyaşlarına boğulmuştum. Beni zor teselli etmişlerdi. Kendi hayatimi biraz da olsa ilave ettim. Anılarımı gözümün önünden sinema şeridi gibi geçti.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
İnsanların hayatında birçok dönüm noktası vardır. Benimde öyle tabi ki. Aklıma ilk gelen kızım Kübra’nın doğumu. Yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştu benim için
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kara Zeybek - Demet Altinyeleklioğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ney sesini dinlemekten keyif alırım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Yönetmenliğini Nuri Bilgi Ceylan’ın yaptığı ve bir çok ödül almış 2011 yapımı "Bir zamanlar Anadolu'da" filmi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Uçak bileti aldım. Türkiye’ye uçmak için. Güzel Türkiye’mde üç ay kalacağım, sonra ver eline can Kıbrıs. Kıbrıs deyince aklıma şiirim geldi, onu paylaşmak işitiyorum:
CAN KIBRIS
Güzel edalı bana heyecan veren
İnsanı nazik kibar ve sevecen
İskele Lapta lebiderya Letkoşa
Bir yandan Karpas Kahraman Mağusa
İnci gibi dizilmiş sahil şehri Girne'si
Dipkarpas Senletilarion Kalesi
Arkadan yükselen Beş Parmak Dağları
Yeşil zeytin ağaçları, bahçeleri bağları
Mis kokuyor limon badem ağaçları
Şeftali kebabı kaktüs salatası
Karettaları hellim peyniri yılkı eşekleri
Venüs mehtap ışıl ışıl aydınlık geceleri
Adanın tarihi ve geçmişi ile cezbediyor
Yavru vatana özgü tavukçu şovlan
Afrodit köpüklerin arasında ihtişamlı
Aşk kokuyor beni iksiri ile büyütüyor
Sarhoş ediyor başımı döndürüyor
Yavru vatan can Kıbrıs.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Sırt çantası kullandığım için, daha önce aldığım çantalar boşuna yer kaplıyor. Küçük çantalarımı gereksiz buluyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kıbrıs maaşta bir hafta kalabilmek. O iyot kokusunu içime çekmek martıların bir birleri ile oynadıklarını seyretmek. Ve elimde kalem ve defter o canim manzarayı kağıt dökmek. En güzel hediye budur benim için.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Fazla anaç ruhlu bir insanim. Onu değiştirmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Savaşıcı bir ruhum var. İstedim her şey için savaşır ve Mücadele ederim. Duygularımla değil mantığımla hareket ederim.
OLMASA DA OLUR...
Gereksiz insanlar onlar olmazsa da olur. Onları hep " kan emici keneler" derim.
OLMAZSA OLMAZ...
Internet, sosyal Media onlar artık her şeyimiz oldu. O duruma geldik ki Internet olmazsa biz bir hiçiz yaşamayacak duruma geldik. Hep derim ki internet yoldaşımız oldu. Tabi ki doğru kullandığınız zaman.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bolu ya özel bol ekşili cevizli erişte makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kadınlarımızı daha güzel yerlerde olması. Kadın cinayetleri son bulması. Klişe olacak ama savaşların olmaması. Ve bir türlü bitmeyen corona virüs. Corona geldiğinden beri dünyamız epeyce değişti. Daha soğuk daha Cansız bir hale geldik. Kavgacı olduk, sabırlı hiç değiliz. Hâlbuki yaşamın değerini bir bilsek. Çok daha güzel bir dünya olur. Mutlu hatta musmutlu bir dünya dilerdim. Sevgi ve saygılı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk karşılıklı yaşanan bir kocaman devrimdir
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Tabi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Yeni Zelanda.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İlk kitabımın ikincisini yazmak. Yani devamını getirmek içinde Avustralya'ya 3 aylığına gidebilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Gülücüklerimiz hiç eksik olmasın. Hep bir tebessümle ve eğlenceli bir hayatimiz geçsin. İyi insanlar biriktirelim. Okuyalım okumayı sevdirelim. Unutmayalım ki hayatımızın son perdesi ölüm oluyor. Onu düşünerek insanları kırmamayı ve hayatin tadını çıkarmayı.
Erçin hanim çok teşekkür ederim beni gazetenizi misafir ettiniz için.
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