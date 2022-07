Sizin Dünyanız: Suna Yıldız Erbay

Bugünkü konuğum Kıbrıs aşığı bir sanatçı... Aydın, ilerici, savaşçı bir kadın... Şair ve Yazar Suna Yıldız Erbay...

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam. Aydın bir Türk kadını olarak kendimi yetiştirerek ayaklarımın üzerinde dimdik duran bir Cumhuriyet kadını.Kendimi gönüllü olarak güçsüzlere yani yetim öksüz çocuklara ana olurdum.Çok sevdiğim daha bir buçuk yaşındaki torunum Pars Timur.Aslında çok kayıtsız kalamadım şeyler var. Ama konu kadın hakları olunca kendimi tutamıyorum. Çünkü kadınlarımıza çok haksızlık yapılıyor. Genel ilişkide, okul veya iş hayatında. Kadınlarımız hep geride kalkmaktadır. Bir kadın başarılı oldu mu hemen bir zihinde bir düşünce vardır. Acaba bu Kadın hangi erkekle beraber ki de başarılı oldu. Bu düşünceye çok kınıyorum. Kadın isterse her şey yapabilir. Ve ne yazık ki çok klasik bir deyim vardır üzülerek söylüyorum erkekler dünyasında yaşıyoruz. Kendi ayakların üzerinde duran ve kendini geliştiren kadınlar oldukça daha bir güzel dünya var olur. Bir diğerimde kendini geliştirmemiş zihinler. Ne yazık ki öyle zihinler fazlaca var. Kendimi nasıl geliştiririm diye düşünmek varken, nerde fitne fesat varsa ordalar. Hayattaki anlam ve değer başkalarının mutsuzluğu olmadığını bir bilseler. Umutsuzluğu ve mutsuzluğu bırakabilseler. Benim düşüncem daha çok kitap okumak, bilgi insanlarla sohbet etmek.Benim bu hayatta hiçbir pişmanlığım olmadı. Çok şükür olmaz da. Her konuda düşünürüm tartarım. Hele ki acele ile karar vermem. Ve her yaptım şeyin veyahut eylemin arkasındayım doğru ve yanlış. Bence doğru ve kaliteli yaşamak için pişmanlık yaşamamaktır.İlk kitabim "Kadermin Çıkması" kitabımı matbaadan aldığım gün. Hatta gözyaşlarına boğulmuştum. Beni zor teselli etmişlerdi. Kendi hayatimi biraz da olsa ilave ettim. Anılarımı gözümün önünden sinema şeridi gibi geçti.İnsanların hayatında birçok dönüm noktası vardır. Benimde öyle tabi ki. Aklıma ilk gelen kızım Kübra’nın doğumu. Yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştu benim içinKara Zeybek - Demet Altinyeleklioğlu.Ney sesini dinlemekten keyif alırım.Yönetmenliğini Nuri Bilgi Ceylan’ın yaptığı ve bir çok ödül almış 2011 yapımı "Bir zamanlar Anadolu'da" filmi.Uçak bileti aldım. Türkiye’ye uçmak için. Güzel Türkiye’mde üç ay kalacağım, sonra ver eline can Kıbrıs. Kıbrıs deyince aklıma şiirim geldi, onu paylaşmak işitiyorum:CAN KIBRISGüzel edalı bana heyecan verenİnsanı nazik kibar ve sevecenİskele Lapta lebiderya LetkoşaBir yandan Karpas Kahraman Mağusaİnci gibi dizilmiş sahil şehri Girne'siDipkarpas Senletilarion KalesiArkadan yükselen Beş Parmak DağlarıYeşil zeytin ağaçları, bahçeleri bağlarıMis kokuyor limon badem ağaçlarıŞeftali kebabı kaktüs salatasıKarettaları hellim peyniri yılkı eşekleriVenüs mehtap ışıl ışıl aydınlık geceleriAdanın tarihi ve geçmişi ile cezbediyorYavru vatana özgü tavukçu şovlanAfrodit köpüklerin arasında ihtişamlıAşk kokuyor beni iksiri ile büyütüyorSarhoş ediyor başımı döndürüyorYavru vatan can Kıbrıs.Sırt çantası kullandığım için, daha önce aldığım çantalar boşuna yer kaplıyor. Küçük çantalarımı gereksiz buluyorum.Kıbrıs maaşta bir hafta kalabilmek. O iyot kokusunu içime çekmek martıların bir birleri ile oynadıklarını seyretmek. Ve elimde kalem ve defter o canim manzarayı kağıt dökmek. En güzel hediye budur benim için.Fazla anaç ruhlu bir insanim. Onu değiştirmek isterdim.Savaşıcı bir ruhum var. İstedim her şey için savaşır ve Mücadele ederim. Duygularımla değil mantığımla hareket ederim.Gereksiz insanlar onlar olmazsa da olur. Onları hep " kan emici keneler" derim.Internet, sosyal Media onlar artık her şeyimiz oldu. O duruma geldik ki Internet olmazsa biz bir hiçiz yaşamayacak duruma geldik. Hep derim ki internet yoldaşımız oldu. Tabi ki doğru kullandığınız zaman.Bolu ya özel bol ekşili cevizli erişte makarnası.Kadınlarımızı daha güzel yerlerde olması. Kadın cinayetleri son bulması. Klişe olacak ama savaşların olmaması. Ve bir türlü bitmeyen corona virüs. Corona geldiğinden beri dünyamız epeyce değişti. Daha soğuk daha Cansız bir hale geldik. Kavgacı olduk, sabırlı hiç değiliz. Hâlbuki yaşamın değerini bir bilsek. Çok daha güzel bir dünya olur. Mutlu hatta musmutlu bir dünya dilerdim. Sevgi ve saygılı bir dünya.Aşk karşılıklı yaşanan bir kocaman devrimdirTabi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.Yeni Zelanda.İlk kitabımın ikincisini yazmak. Yani devamını getirmek içinde Avustralya'ya 3 aylığına gidebilmek.Gülücüklerimiz hiç eksik olmasın. Hep bir tebessümle ve eğlenceli bir hayatimiz geçsin. İyi insanlar biriktirelim. Okuyalım okumayı sevdirelim. Unutmayalım ki hayatımızın son perdesi ölüm oluyor. Onu düşünerek insanları kırmamayı ve hayatin tadını çıkarmayı.Erçin hanim çok teşekkür ederim beni gazetenizi misafir ettiniz için.