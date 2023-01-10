Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinden Kongre baskını

Brezilya'da seçimi kaybeden eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçileri Kongre binası, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Yüksek Mahkeme'yi bastı. Brezilya Devlet Başkanı Lula müdahale emri verdi, göstericiler binalardan çıkarıldı. Çok sayıda Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi.

Ülke basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamadı.

Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.

LULA MÜDAHALE EMRİ VERDİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri verdi.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur" dedi.

Lula, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olduğunu, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin ise görevlerini yapmadığını bildirdi.

Lula'nın bu açıklamasından kısa süre sonra, Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.

FEDERAL GÜVENLİK BAKANI VE VALİ GÖREVDEN ALINDI

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı Anderson Torres, Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden azledildi.

Brasilia Valisi Ibaneis Rocha, açıklamasında sorumluların cezalandırılacağını kaydederek, "Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın görevden alınmasına karar verdim, tüm güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi için sokaklara çıkardım." dedi.

Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle görevinden alındı.

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino da olaylardan Bolsonaro'yu sorumlu tutarak, halk iradesinin darbecilerin eylemlerinden üstün geleceğini belirtti.

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ DARBE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

BOLSONARO'DAN AÇIKLAMA

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye zorla giren destekçilerini eleştirdi.

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan Bolsonaro, "Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savundu.

