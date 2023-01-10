banner875
banner885
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
5 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
121 1
 
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
95 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
16 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
70 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
49 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
30 0
banner878

Başbakan Üstel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

banner476

“Basın mensupları doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra ediyor”

banner825
Başbakan Üstel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Üstel, iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının her geçen gün arttığı ve hızlandığı günümüz dünyasında, basın mensuplarının demokratik toplumun en önde gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra ettiklerini belirtti.
Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Günümüzde bilgi ve haberlerin en hızlı yayıldığı kanalların başında gelen sosyal medya, hayatımıza sağladığı kolaylıklar bakımından oldukça hassas bir noktada bulunmaktadır. Medya kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın demokrasimizin, ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin korunması yanında küresel ortamdaki değişimlerin bölgesel ve ülkemiz üzerindeki etkileri hakkında bizleri aydınlatmaya devam etmektedir. Bu nedenle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeyerek, ülkemizde medya ve iletişimin daha da gelişmesine katkı sağlamaya devam etmelerinden büyük memnuniyet duyuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, K.K.T.C. basın yayın kurum kuruluşlarında büyük bir özveriyle görev ifa eden tüm basın mensuplarının bundan sonra da bu sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine olan inancımla, bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.