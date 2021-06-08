Bosna celladının cezası onandı

Uluslarası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'in cezası onandı.

Temyiz Mahkemesi, Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmedinden sorumlu tutulan Mladiç'e verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.

Uluslararası mahkeme tarafından 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen Mladiç, karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mladiç'in avukatları, geçen yıl Ağustos ayında yapılan temyiz duruşmasında müvekkillerinin "planlanmamış olaylarla" ilgili yanlış şekilde cezalandırıldığını savunmuştu.

Savcılara göre ise daha önce yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç'in 1992'de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerekiyordu.