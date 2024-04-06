Mayıs ayında kendini öldürtecek

Hollanda'da fiziksel hiçbir sorunu olmayan 28 yaşındaki kadın kendini öldürme kararı aldı. Devlet tarafından kabul edilen ötanazi isteğinin Mayıs ayında gerçekleşeceği belirtildi



5 ADIMDA ÖTANAZİ

Hollanda, 2002 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında ötanazi uygulamasına izin veriyor. Uygulama, 5 adımda şöyle gerçekleşiyor:

1. Adım: Dayanılmaz ağrı ve iyileşme umudu olmayan ya da Alzheimer rahatsızlığı hızla ilerleyen kişilerin ötanazi için bizzat başvurması gerekiyor. Başvuru, aile hekimine yapılıyor. Ötanazi için başvuranların

2. Adım: Başvuru, aile hekimi tarafından inceleniyor. Hastanın gerçekten ötanazi için gönüllü olup olmadığı, iyileşme umudu bulunup bulunmadığı kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Hasta, hekim tarafından ötanazi konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendiriliyor.

3. Adım: İlk iki adımın tamamlanmasından sonra başvuruyu inceleyen hekim, bağımsız bir doktor grubu ile durum değerlendirmesi yapıyor. Değerlendirme olumlu olursa bir sonraki aşamaya geçiliyor.

4. Adım: Ötanazi isteği kabul edilen hastaya yüksek dozda "Thiopental" adlı anestezi ilacı veriliyor. Hastayı kısa sürede komaya sokan bu ilacın ardından solunumu tamamen durduran kas gevşetici iğne yapılıyor.

5. Adım: Ötanazi Komisyonu, bütün aşamaların yerine getirilip getirilmediğini ve doktorların görevini yapıp yapmadığını ayrıntılı biçimde inceleyerek dosyayı kapatıyor.

28 YAŞINDAKİ KADINA ÖTANAZİ

ABD basınına yansıyan haberlerde ise Hollanda'da fiziksel olarak hiçbir sorunu olmayan 28 yaşındaki bir kadının depresyon ve kişilik bozuklukları nedeniyle Mayıs ayında ötanazi edileceği duyuruldu.

Hollanda'nın Almanya sınırına yakın küçük bir köyünde yaşayan Zoraya ter Beek'in, 40 yaşındaki erkek arkadaşına aşık olmasına ve iki kediyle yaşamasına rağmen mayıs ayında ötanazi yapılması planlanıyor. Bir zamanlar psikiyatrist olmayı hayal eden Ter Beek, hayatı boyunca ruh sağlığı sorunlarıyla uğraştı.

Genç kadın doktorların kendisine "Senin için yapabileceğimiz başka bir şey yok" demesi üzerine ötanazi yapmaya karar verdiğini söyledi. Ter Beek ayrıca oturma odasındaki kanepede ötanazi yapıldıktan sonra yakılmayı planlıyor.

Hollanda'da gönüllü olarak yaşamını sonlandırmak isteyenlerin sayısında da rekor düzeyde artış olduğu açıklandı. Ülkedeki ötanazi uygulaması konusunda tek yetkili kurum olan Lahey'deki Yaşam Sonu Kliniği'nden yapılan açıklamada son yıllarda yaşamını sonlandırmak isteyen kişilerin arttığı belirtildi.Hollanda, 2002 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında ötanazi uygulamasına izin veriyor. Uygulama, 5 adımda şöyle gerçekleşiyor:1. Adım: Dayanılmaz ağrı ve iyileşme umudu olmayan ya da Alzheimer rahatsızlığı hızla ilerleyen kişilerin ötanazi için bizzat başvurması gerekiyor. Başvuru, aile hekimine yapılıyor. Ötanazi için başvuranların yüzde 80'i ileri derecede kanser hastaları tarafından yapılıyor.2. Adım: Başvuru, aile hekimi tarafından inceleniyor. Hastanın gerçekten ötanazi için gönüllü olup olmadığı, iyileşme umudu bulunup bulunmadığı kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Hasta, hekim tarafından ötanazi konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendiriliyor.3. Adım: İlk iki adımın tamamlanmasından sonra başvuruyu inceleyen hekim, bağımsız bir doktor grubu ile durum değerlendirmesi yapıyor. Değerlendirme olumlu olursa bir sonraki aşamaya geçiliyor.4. Adım: Ötanazi isteği kabul edilen hastaya yüksek dozda "Thiopental" adlı anestezi ilacı veriliyor. Hastayı kısa sürede komaya sokan bu ilacın ardından solunumu tamamen durduran kas gevşetici iğne yapılıyor.5. Adım: Ötanazi Komisyonu, bütün aşamaların yerine getirilip getirilmediğini ve doktorların görevini yapıp yapmadığını ayrıntılı biçimde inceleyerek dosyayı kapatıyor.ABD basınına yansıyan haberlerde ise Hollanda'da fiziksel olarak hiçbir sorunu olmayan 28 yaşındaki bir kadının depresyon ve kişilik bozuklukları nedeniyle Mayıs ayında ötanazi edileceği duyuruldu.Hollanda'nın Almanya sınırına yakın küçük bir köyünde yaşayan Zoraya ter Beek'in, 40 yaşındaki erkek arkadaşına aşık olmasına ve iki kediyle yaşamasına rağmen mayıs ayında ötanazi yapılması planlanıyor. Bir zamanlar psikiyatrist olmayı hayal eden Ter Beek, hayatı boyunca ruh sağlığı sorunlarıyla uğraştı.Genç kadın doktorların kendisine "Senin için yapabileceğimiz başka bir şey yok" demesi üzerine ötanazi yapmaya karar verdiğini söyledi. Ter Beek ayrıca oturma odasındaki kanepede ötanazi yapıldıktan sonra yakılmayı planlıyor.