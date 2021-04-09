BM’den uyarı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

SALGINLAR DEV EKONOMİK MALİYETLERİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Diğer taraftan raporun yazarları, Temmuz 2020'ye kadar Covid-19 salgınının toplam küresel maliyetinin 8 ile 16 trilyon dolar civarında olduğunu hesapladılar. Sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamalarının küresel olarak sektörlere zararı ise 5,8–8,8 trilyon dolar oldu.



Geçmişteki pandemiler de önemli bir ekonomik bedeli olmadan gelmedi. Örneğin, 2014 yılında Batı Afrika'da yaşanan Ebola salgını dünyaya yaklaşık 53 milyon dolara, Güney Amerika ve Karayipler'deki Zika virüsü salgınları 2015-2017 arasında yaklaşık 18 milyar dolara mal oldu.