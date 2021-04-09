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Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş

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Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı

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Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş
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Mısır Tarihi Eserler Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu ifade edildi.
 
Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş: 3 bin yıllık antik - 2
 
Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.

 
Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş: 3 bin yıllık antik - 3
 
Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.
 
Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş: 3 bin yıllık antik - 4
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.
 
Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş: 3 bin yıllık antik - 5
 
Tutankhamun'un mezarı

Tutankhamun'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından bulunmuştur. Krallar Vadisi'nde yer almaktadır. Tutankhamun'un mumyası haricinde mezardan çıkarılanlar Kahire müzesinde sergilenmektedir. Mezarı 1972'de Londra'da ve daha sonra ABD'de sergilenmiştir.

Tutankhamun'un hayatı

Asıl adı Tutankhaton'dur. Mısır'da ilk kez tektanrılı Aten dinini kuran, IV. Amenotep'in oğludur. Babası ölünce, başka bir anneden olan üvey kızkardeşi Ankhesenamen ile evlenerek tahta çıktı. Saltanatının ilk yıllarında, Mısır'ın eski çok tanrılı dinine dönüş yaşandı. Kendisi de Tutankhaton adı yerine Tutankhamun adını aldı. Böylece, IV. Amenhotep'in kurduğu Aten dini söndü. Tutankhamun'un çağı barış içinde geçti. Çok genç yaşta ölen bu kraldan sonra, babasına vezirlik, kendisine de küçüklüğünde naiplik yapmış olan Ay, dul kraliçe ile evlenerek tahta çıktı.
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