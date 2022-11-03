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BM'den Rusya'nın kirli bomba talebine ret

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Birleşmiş Milletler, ABD ve Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu iddialarının soruşturulması talebini geri çevirdi.

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BM'den Rusya'nın kirli bomba talebine ret

 

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın, Ukrayna'da "askeri biyolojik faaliyetler" yürütüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma talebi açılması çağrısı oy çokluğuyla reddedildi.

Konsey'de ABD, İngiltere ve Fransa ret oyu kullandı; geri kalan 10 üye çekimser kaldı ve sadece Rusya ve Çin lehte oy verdi.

RUSYA'NIN "KİRLİ BOMBA" İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

  
Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.
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