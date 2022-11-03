banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
9 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
19 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
20 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
23 0
banner878

KHYD piyangodan elde ettiği gelirle bin hastanın ilaç parasını karşılayabilecek

banner476

Kanser Hastalarına Yardım Derneği piyangodan elde ettiği gelirle bin hastanın ilaç parasını karşılayabilecek

banner825
KHYD piyangodan elde ettiği gelirle bin hastanın ilaç parasını karşılayabilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips düzenlediği araba piyangosundan 534 bin TL gelir elde etti.
 
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle düzenledikleri araba piyangosu bilet satışlarından  534 bin TL (29,9 bin Sterlin)  gelir elde ettiklerini,  miktarın bin hastanın ilaç parasına tekabül ettiğini belirtti.
 
Piyangoda arabayı 01659 numaralı biletle Mahmut Kılınç - Ayşe Hızal Kılınç çiftinin  kazandığını ifade eden Kocaismail, piyango ikramiyesi Mini Cooper marka arabanın, merhum Betty tarafından Derneğe bırakıldığını hatırlattı.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.