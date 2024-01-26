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Binlerce kişi Gazze hastanelerinde mahsur

İsrail'in Gazze'nin ikinci büyük şehri Han Yunus'a saldırısı devam ederken, binlerce insan güvende kalabilmek için sığındıkları hastanelerde mahsur kaldı

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Binlerce kişi Gazze hastanelerinde mahsur
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehrine yönelik saldırısı nedeniyle Han Yunus'taki hastanelere sığınan binlerce insan mahsur kaldı.
Han Yunus'un üç ana hastanesinin (El Aksa, Nasır ve El Amal) bulunduğu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı ve bu da sivillerin kaçmasını zorlaştırdı.
İnsanların sığınmak için kullandığı bir eğitim merkezi binasının müdürü, binaya sığınan 800 kişiden 9'unun yaşamını kaybettiğini açıkladı. Bu kişiler sağlık ekipleri binaya erişemeden hayatını kaybetti ve 75 kişi yaralandı.
İsrail eleştirilerin ardından saldırıdan kendi kuvvetlerinin sorumlu olduğunu yalanladı ve havan toplarını Hamas'ın atmış olabileceğini öne sürdü.
Han Yunus'ta yaklaşık 88 bin Filistinli yaşıyor ve burası aynı zamanda kıyı bölgesinin başka yerlerinde çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen tahmini 425 bin kişiye de ev sahipliği yapıyor.
Yardım kuruluşu Ocha, 850 hastayla birlikte yaklaşık 18 bin kişinin yalnızca Nasır hastanesi arazisinde barındığının düşünüldüğünü söyledi.
Kuruluş, sağlık görevlilerinin "çok sayıda ölüm beklenmesi nedeniyle" tesisin arazisinde mezar kazdığını belirterek, "Devam eden bombardımanlar nedeniyle Nasır'a kimse giremez veya çıkamaz." diye ekledi.
Nasır hastanesi, Gazze'nin güney yarısında halen kritik hastaları tedavi edebilen iki hastaneden biri.


 
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