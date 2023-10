7 Ekim’de İsrail’e sürpriz bir saldırı düzenleyerek büyük bir savaşın fitilini ateşleyen Hamas, kaçırılan 21 yaşındaki Maya Shem isimli bir genç kadının videosunu paylaştı. Genç kadın “Beni olabilecek en erken zamanda evime aileme götürmenizi istiyorum. Beni buradan çıkarın. Lütfen” çağrısı yaptı

Hamas’ın Gazze sınırına yakın bir bölgede 7 Ekim’de gerçekleşen Nova Festival’e katılan ve buraya düzenlenen baskında yakalanarak kaçırılan 21 yaşındaki kadının videosu Hamas’ın resmi Telegram hesabından paylaşıldı.Video kaydında kolundan yaralanan Maya Shem'in tedavi edildiği anlar da var.21 yaşındaki Maya Shem, İsrail'in orta kesimindeki Shoham'dan olduğunu belirtiyor.Doğrudan kameraya bakan ve İbranice konuşan genç kadın, “Sizden beni olabilecek en erken zamanda buradan çıkarmanızı istiyorum. Lütfen” dedi.Genç kadın, kendisini esir tutanların kendisine iyi baktığını da söyledi.Shem, “Ben Shoham’dan Maya Shem. Şu an Gazze’deyim. Ben bir partideydim ve elimden çok ciddi bir şekilde yaralandım. Gazze’de 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdiler. Şu an bana bakıyorlar ve her şey yolunda. Sadece beni olabilecek en erken zamanda evime aileme götürmenizi istiyorum. Beni buradan çıkarın. Lütfen” dedi.Öte yandan Shem’in annesi Keren Shem de bir açıklamada bulundu.Shem, “Onun telefonunu saatlerce aradım, sürekli çaldı ama kimse açmadı. Yetkililerin bana bir açıklama yapmasını talep ediyorum. Kimse benimle iletişime geçmedi” diyerek İsrailli yetkililere ateş püskürdü.İsrail ordusu ise, Maya Shem'in kaçırıldığını doğruladı ve ailesiyle iletişime geçildiğini kaydetti.