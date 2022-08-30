banner762
banner815
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
11 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
16 0
 
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
15 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
16 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
38 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
44 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
17 0
banner797

Güney, Avrupa ülkeleri arasında en pahallı elektrik ücretine sahip

banner476

banner825
Güney, Avrupa ülkeleri arasında en pahallı elektrik ücretine sahip
Güney Kıbrıs’ın elektrik ücretleri açısından Avrupa ülkeleri arasında en pahalı ülkeler kategorisinde yer aldığı belirtildi.
Haravgi gazetesi Euronews haberine dayanarak Güney Kıbrıs’ın Temmuz 2022 için elektrik ücretleri konusunda en pahalı ülkeler arasında yer aldığını yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti ile birlikte, kilovat başına 52.15 Euro ile en pahalı 10 ülke arasında yer alıyor.
Güneş enerji panellerinde rekor sayı
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki yüksek elektrik fiyatları nedeniyle güneş enerji panellerine yönelik ilgide büyük artış olduğu belirtildi.
Gazete Enerji Bakanlığının verilerine dayanarak güneş enerji panelleri için 26 Ağustos tarihine kadar 3 bin 433 başvurunun yapıldığını, bu rakamın 2021 yılındaki hemen hemen toplam talebe denk geldiğini  yazdı.
Gazete ayrıca eldeki verilere dayanarak kurulmuş olan güneş sistemi sayısının ise 27 bin olduğunu belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.