Bombardıman sürüyor

İsrail'in hava saldırıları sürüyor. Hastanelerde malzeme yetersizliği nedeniyle doktorlar artık yaralıları anestezi olmadan ameliyat ediyor

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti.İsrail'in hava saldırıları dünün ilk saatlerinde başladı. Refah bölgesine yoğunlaşan saldırılarda toplam 33 kişi öldü. Han Yunus'ta vurulan bir binada ise aynı aileden 6'sı çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.Gazze'de an itibariyle hastanelerde hem yeterli kaynak hem de yer yok. Malzeme yetersizliği nedeniyle doktorlar artık yaralıları anestezi olmadan ameliyat ediyor.İsrail savaş uçakları, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Filistinli yetkililer, Han Yunus'taki hastanenin yakınında yer alan bir evin İsrail jetleri tarafından vurulduğunu ve en az dört kişinin öldüğünü, çok sayıda insanın yaralandığını açıkladı. Kurbanlar arasında çocuklar da var.Al Jazeera, öğle saatlerinde Han Yunus'taki bir binanın vurulduğunu ve en az dokuz kişinin öldüğünü duyurdu. Bombardımanda can veren sivillerden yedisi çocuktu.Al Jazeera muhabiri Hani Ebu Isheba, durumun daha da kötüye gittiğini belirtip yaşamını yitiren çocukların tümünün El Bakri ailesinden olduğu bilgisini verdi.Al Jazeera'ye konuşan bir hastane çalışanı Gazze'de önceki gün 121 kişinin öldüğünü 540 kişinin ise yaralandığını kaydetti.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait okullardan birini vurdu.Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.