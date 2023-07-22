Balkonda kahvesini yudumlayan kadına göktaşı çarptı

Fransa’da arkadaşıyla balkonda kahve içerken göktaşı çarpan kadın, “Yanımızdaki çatıdan büyük bir ‘boom’ sesi geldiğini duydum” dedi

Fransa’da arkadaşıyla kahve keyfi yapan bir kadına, son derece nadir görülen bir olay olarak göktaşı çarptı. Talihsiz kadın, “Kaburgalarımda bir şok dalgası hissettim” dedi.

“BÜYÜK BİR ‘BOOM’ SESİ GELDİĞİNİ DUYDUM”

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, kadın, evin çatısına çarpıp seken ufak göktaşının hedefi oldu. Fransız gazetesi Les Dernières Nouvelles d’Alsace’ye göre, söz konusu kişi son derece nadir yaşanan bu olaydan sağ kurtulan ilk kişi olabilir. Gazeteye verdiği röportajda kadın, “Yanımızdaki çatıdan büyük bir ‘boom’ sesi geldiğini duydum. Bir saniye sonra kaburgalarımda bir şok dalgası hissettim. Önce hayvanlardan, özellikle de yarasadan şüphelendim” diye konuştu.

HER GÜN 48 TONLUK GÖKTAŞI DÜNYA’YA İNİYOR

Bazı hesaplamalara göre, bir insana meteorit çarpma olasılığı kabaca büyük piyangoyu iki kez kazanma veya yazı tura atıp arka arkaya 44 kez tura gelme olasılığına eşit. NASA her gün kabaca 48 tonluk göktaşının Dünya’ya indiğini tahmin etse de bunların çok büyük kısmı insansız bölgelere veya denizlere düşüyor.

GİZEMLİ NESNE DEMİR VE SİLİKON KARŞIMINDAN OLUŞUYOR

Kadına çarpan gizemli nesneyi inceleyen jeolog Thierry Rebmann, cismin demir ve silikon karışımından oluştuğunu tespit etti. Bu da nesnenin gerçekten bir göktaşı olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü bu ortamlarda diğer elementlerle birleşirler. Öte yandan çöl ortamında onları daha kolay buluruz.

1954’TE BİR KADINA 9 KİLOLUK GÖKTAŞI ÇARPTI

İnsanlara göktaşlarının çarptığına dair çok az sayıda tarihi kayıt var. 1954’te ABD’de bir kadına 9 kiloluk göktaşı çarptığı biliniyor. Bu göktaşı evin tavanını delerek kadının üzerine düşmüştü. Bu olay, göktaşının bir insana çarptığı, doğrulanmış tek vaka diye de anılıyor.

