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Sırtında kuyruk çıkınca insanlar tapmaya başladı

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Hindistan’da 14 yaşındaki bir çocuğun sırtından çıkan kuyruk, Tanrı sanılmasına neden olunca evi ziyaretçi akınına uğradı

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Sırtında kuyruk çıkınca insanlar tapmaya başladı
Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli çocuğun sırtında 60 cm’lik bir kuyruk çıktı. Suresh, küçük yaştan beri bu kuıyruğun çıktığını belirtip, yaşı geçtikçe kuyruğunun da uzadığını belirtti.
HİNDU TANRISINA BENZETİLDİ
Bölgede yaşıyan bazı insanlar ise Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor.
Shri Hanuman’a benzetilen çocuğun evine ziyaretçi akınına uğradı.
 
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