Sırtında kuyruk çıkınca insanlar tapmaya başladı

Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli çocuğun sırtında 60 cm’lik bir kuyruk çıktı. Suresh, küçük yaştan beri bu kuıyruğun çıktığını belirtip, yaşı geçtikçe kuyruğunun da uzadığını belirtti.
HİNDU TANRISINA BENZETİLDİ
Bölgede yaşıyan bazı insanlar ise Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor.
Shri Hanuman’a benzetilen çocuğun evine ziyaretçi akınına uğradı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.