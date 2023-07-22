Sırtında kuyruk çıkınca insanlar tapmaya başladı

Hindistan’da 14 yaşındaki bir çocuğun sırtından çıkan kuyruk, Tanrı sanılmasına neden olunca evi ziyaretçi akınına uğradı

Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli çocuğun sırtında 60 cm’lik bir kuyruk çıktı. Suresh, küçük yaştan beri bu kuıyruğun çıktığını belirtip, yaşı geçtikçe kuyruğunun da uzadığını belirtti.

HİNDU TANRISINA BENZETİLDİ

Bölgede yaşıyan bazı insanlar ise Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor.

Shri Hanuman’a benzetilen çocuğun evine ziyaretçi akınına uğradı.

