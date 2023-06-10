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55 karatlık yakut açık artırmaya çıkıyor

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Bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olan 55 karatlık "Estrela de Fura"nın 30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor

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55 karatlık yakut açık artırmaya çıkıyor
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Bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut 55 karatlık "Estrela de Fura". Dev yakut, New York'ta açık artırmaya çıkarılıyor.
Eşsiz olarak nitelenen yakut, Mozambik'te 2022 yılında bulundu. Müzayade evi yetkilileri keşfi hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim olarak nitelendirdi. Yakutu bulan firmanın yetkilileri de değerli taşı tutarken ellerinin titrediğini anlattı.
Yakutun 30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Müzayede uzmanları, bu kalitede ve büyüklükte bir yakutun ilk kez piyasaya çıktığını belirtti.
 
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