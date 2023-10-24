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6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar

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İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

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6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar
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İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili görülen davada cezalar belli oldu.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.20'de başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi.
Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Kararın açıklanmasından önce yayın yasağı kaldırıldı ve açık yargılamaya geçildi.
4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Kadir İstekli'nin 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'in 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

 
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