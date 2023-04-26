banner913
banner932
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
16 0
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
8 0
 
Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
7 0
Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası yürürlüğe girdi....
Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası yürürlüğe girdi....
12 0
Kamu İhale (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi
Kamu İhale (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi
14 0
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
23 0
Polisiye haberler…
Polisiye haberler…
11 0
banner915

Ay'a gönderilen Japon uzay aracıyla iletişim koptu

banner476

Japonya merkezli ispace şirketi tarafından üretilerek Ay'a gönderilen uzay aracının, Ay yüzeyine inerken düşmüş olabileceği bildirildi.

banner825
Ay'a gönderilen Japon uzay aracıyla iletişim koptu
banner931

Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.

Firma, açıklamasında, 26 Nisan'da  yerel saatiyle 01.40 sularında Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın, iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini bildirdi.

Tahmini iniş saatinden kısa süre önce uzay aracıyla irtibatın kesildiği kaydedilen açıklamada, "irtibatta bir iyileşme beklemiyoruz ve (görevi) tamamlamanın zor olacağı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, " aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.

TİCARİ AY MİSYONLARI

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı bildirilmişti.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robotun, yüzey araştırmaları yapmasının planlandığı duyurulmuştu.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

O dönem yapılan açıklamada uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.