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Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor

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Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 09,45 itibarıyla 22,00 liradan alınan euro, 22,48 liradan satılıyor. 24,75 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 25,45 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 19,95 liradan alınıp, 20,48 liradan satılıyor.
 
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