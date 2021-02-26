Avrupa’dan Trump’ı iyileştiren Covid-19 kokteyline onay

ABD’li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen antikor kokteylinin semptomatik Covid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtilmişti.Ekim ayında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde de kullanılan ve bir araştırmaya göre aşıya benzer bir etki de yapabildiği düşünülen monoklonal antikorlara dayalı ilaçların, corona virüs aşılarının küresel düzeyde yetmeyebileceği konusu üzerine, devreye girmesi gündeme gelmişti.



Son olarak ABD’li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen “REGEN-COV” adlı iki monoklonal antikordan oluşan ilacın semptomatik Covid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtilmişti.

MONOKLONAL ANTİKOR NEDİR?

Antikorlar "vücudun bağışıklık sisteminin savaşçıları" diye tarif edilebilir. Corona virüs ya da başka herhangi bir patojen vücudunuza girdiğinde antikorlar virüsün dikensi uçlarına yapışarak onun sağlıklı hücrelere girişini engellerler. Fakat insan vücudu bir çok farklı türde antikor üretir. Bunların en güçlülerine "etkisizleştiren antikorlar" denir.



Bilim insanları bu antikorları eleyerek en güçlülerini, virüse yapışmakta en mahir olanı seçer ve seçilen antikor labaratuvarda çoğaltılır, büyük miktarlarda üretimi yapılabilir. İşte bu yöntemle elde edilen antikorlara tek bir antikor hücresinden klonlandıkları için monoklonal antikor ya da mAb deniyor.

İTALYA ONAY VERMİŞTİ

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) geçtiğimiz günlerde, ağır semptomlar göstermeyen ve hastalığı orta-hafif şiddette geçiren Covid-19 hastalarının tedavisinde ABD’li ilaç firmaları Regeneron ve Eli Lily’nin ürettiği monoklonal anktikor ilaçların kullanımına yeşil ışık yakmıştı.



Aifa’dan yapılan açıklamada, “Monoklonal ilaçlara ilişkin veriler olgunlaşmamış olmakla birlikte hastaneye yatırılmasına gerek olmayan ancak ağırlaşma riski bulunan hastaların tedavisinde kullanılabilir” denildi.



12 YAŞ ÜZERİ KULLANABİLECEK



Ajans, monoklonal anktikor ilaçları, 10 günü aşmayacak şekilde orta veya hafif şiddette Covid-19 geçiren ve kronik böbrek hastalığı, diyabet ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi en az bir risk faktörüne sahip kişilerin kullanımı için tavsiye etti. Aifa, yaş sınırını ise 12 yaş üzeri olarak belirlemişti.