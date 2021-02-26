KTFF'den şok karar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu yapılması planlanan CONIFA turnuvası ve söz konusu birliğin üyeliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Son günlerde ülkemizin de üyesi olduğu Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu (CONIFA) adlı kuruluşun, üyeleriyle birlikte 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa’da gerçekleştirmeyi planladığı turnuvayla ilgili olarak açıklama yapma gerekliliği oluşmuştur.

Şöyle ki; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak, hem ülkemizin içerisinde bulunduğu kötü pandemi koşulları hem de maddi açıdan geçirilen kötü günlerle birlikte, mevcut birliğin gerçek kuruluş hedeflerinden uzaklaşmasından dolayı söz konusu turnuvaya katılmayacağımızı, ayrıca CONIFA’ya olan üyeliğimizi de mevcut koşullarda askıya aldığımızı bildiririm.

Saygılarımla,"