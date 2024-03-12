Alsancak'ı üzen ölüm

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen İstanbullu olup uzun yıllardan beridir Alsancak’ta yaşamını sürdüren Nurhan Vardarsu hakkın rahmetine kavuştu.
Vardarsu’nun cenazesi bugün Alsancak Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.