Alsancak'ı üzen ölüm

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen İstanbullu olup uzun yıllardan beridir Alsancak’ta yaşamını sürdüren Nurhan Vardarsu hakkın rahmetine kavuştu.

Vardarsu’nun cenazesi bugün Alsancak Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Alsancak Kabristanlığına defnedildi.

