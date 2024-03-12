banner913
banner932
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
28 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
25 0
 
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
16 0
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
33 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
21 0
banner1012

Alsancak'ı üzen ölüm

banner974
Alsancak'ı üzen ölüm
banner971
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen İstanbullu olup uzun yıllardan beridir Alsancak’ta yaşamını sürdüren Nurhan Vardarsu hakkın rahmetine kavuştu.
Vardarsu’nun cenazesi bugün Alsancak Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.