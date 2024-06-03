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Şimşek’: "Enflasyonda en kötüsü geride kaldı”

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek" dedi

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Şimşek’: "Enflasyonda en kötüsü geride kaldı”
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "En kötüsü geride kaldı, yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz” ifadelerini kullandı.
Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek" dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Şimşek paylaşımında şunları kaydetti:
 “En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.
Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.
Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.
Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.
Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.”
 
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