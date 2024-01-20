Asya'nın en gözde bekarı dünyaevine girdi

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğlunu evlendirdi. 32 yaşındaki Brunei Prensi Abdul Mateen ile 29 yaşındaki nişanlısı Anisha Rosnah İsa Kalebic dini nikahı geçen perşembe günü camide kıyıldı

Dini nikahta sadece erkekler yer aldı. 10 gün sürecek kutlamaların en görkemlisiyse 8inci gün olan pazar günü düzenlendi.



