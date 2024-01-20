Avustralya'da film sahnesi gibi soygun

Avustralya'nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde palyaço maskesi takan silahlı bir kişi market soydu. Queensland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, zanlı hakkında bilgi sahibi herkes ifade vermeye çağırıldı

Avustralya’nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde, film sahnesi gibi bir maskeli soygun yaşandı.

Avustralya polisinin bugün paylaştığı görüntülerde, 29 Aralık akşamı palyaço maskesi takan silahlı hırsız, Holland Park banliyösünde bir markete girdi.

SİLAH ÇEKİP KASAYI ALDI

Yerel saatle 19.30 sıralarında yaşanan olayda, hırsızın silahla çalışanı tehdit ettikten sonra para kasasını aldığı ve marketten koşarak uzaklaştığı görüldü.

POLİS YARDIM İSTEDİ

Queensland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, zanlı hakkında bilgi sahibi herkesi ifade vermeye çağırdı.

