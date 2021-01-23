AstraZeneca, AB’ye yapacağı aşı sevkiyatını %60 düşürdü

AstraZeneca, Avrupa Birliği’ne yapacağı Kovid-19 aşısının teslimatını bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60’lık bir kesintiyle 31 milyon doza düşürecek

Üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, AstraZeneca Plc.’nin Cuma günü Avrupa Birliği (AB) yetkililerine üretim sorunları nedeniyle Kovid-19 aşısının teslimatını bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60’lık bir kesintiyle 31 milyon doza düşüreceğini söyledi.

Bu hafta, Pfizer Inc ve ortağı BioNTech SE'nin geliştirdikleri aşının AB’ye tedarikini yavaşlatmasının ardından, AstraZeneca’nın yaptığı kesinti Avrupa'nın Kovid-19 salgınına karşı aşılama girişimini sekteye uğrattı.

Görüşmelerde bulunan üst düzey yetkili, AstraZeneca'nın Mart ayı sonunda 27 AB ülkesine yaklaşık 80 milyon doz teslim etmesinin beklendiğini söyledi. Yetkili, AstraZeneca'nın planları doğrultusunda 15 Şubat'tan itibaren AB'ye teslimatlara başlamayı planladığını ekledi.

AstraZeneca ise kesintinin miktarı hakkında ayrıntı vermeden teslimatlardaki düşüşü doğruladı.

Şirketin sözcülerinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa tedarik zincirimizdeki bir üretim tesisinde verimin düşmesi nedeniyle, üretilen doz miktarı başlangıçta beklenenden daha düşük olacak. Üretim hacimlerini artırmaya devam ederek, Şubat ve Mart aylarında Avrupa Birliği'ne on milyonlarca doz aşı tedarik edeceğiz." dedi.