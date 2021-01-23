banner583
banner590
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
14 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
32 0
 
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
27 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
76 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
32 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
30 0
banner529
banner570

AstraZeneca, AB’ye yapacağı aşı sevkiyatını %60 düşürdü

banner476

AstraZeneca, Avrupa Birliği’ne yapacağı Kovid-19 aşısının teslimatını bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60’lık bir kesintiyle 31 milyon doza düşürecek

AstraZeneca, AB’ye yapacağı aşı sevkiyatını %60 düşürdü
banner601

Üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, AstraZeneca Plc.’nin Cuma günü Avrupa Birliği (AB) yetkililerine üretim sorunları nedeniyle Kovid-19 aşısının teslimatını bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60’lık bir kesintiyle 31 milyon doza düşüreceğini söyledi.

Bu hafta, Pfizer Inc ve ortağı BioNTech SE'nin geliştirdikleri aşının AB’ye tedarikini yavaşlatmasının ardından, AstraZeneca’nın yaptığı kesinti Avrupa'nın Kovid-19 salgınına karşı aşılama girişimini sekteye uğrattı.

Görüşmelerde bulunan üst düzey yetkili, AstraZeneca'nın Mart ayı sonunda 27 AB ülkesine yaklaşık 80 milyon doz teslim etmesinin beklendiğini söyledi. Yetkili, AstraZeneca'nın planları doğrultusunda 15 Şubat'tan itibaren AB'ye teslimatlara başlamayı planladığını ekledi.

AstraZeneca ise kesintinin miktarı hakkında ayrıntı vermeden teslimatlardaki düşüşü doğruladı.

Şirketin sözcülerinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa tedarik zincirimizdeki bir üretim tesisinde verimin düşmesi nedeniyle, üretilen doz miktarı başlangıçta beklenenden daha düşük olacak. Üretim hacimlerini artırmaya devam ederek, Şubat ve Mart aylarında Avrupa Birliği'ne on milyonlarca doz aşı tedarik edeceğiz." dedi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.