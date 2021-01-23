13 yerel, 15 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1773 olduğunu, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını , 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.



23 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1773



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2



Yerel Vaka Sayısı: 13



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 380.395



Toplam Vaka Sayısı: 2012



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1770



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 171



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4