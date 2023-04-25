Askeri harcamalarda rekor

Küresel askeri harcamalar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Dünyada askeri harcamaların geçen yıl 2 trilyon 240 milyar dolarla rekor düzeye yükseldiği açıklandı. En çok harcama yapan üç ülkeyse ABD, Çin ve Rusya



Merkezi Stokholm'de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI son raporunu açıkladı. Buna göre 2022'de küresel askeri harcamalar, yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 240 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, Avrupa'da askeri harcamalardaki yüzde 13'lük keskin büyüme etkili oldu. Bunda da kuşkusuz Ukrayna savaşının etkisi var.

Avrupa'nın 345 milyar dolarlık askeri harcamaları ilk kez, 1989'da soğuk savaşın bittiği dönemdeki harcamayı geçti.

Ukrayna'nın askeri harcamalarıysa 44 milyar dolarla SIPRI kayıtlarındaki en yüksek yıllık harcama olarak hesaplandı ve yüzde 640 artış gösterdi. Avrupa'da Finlandiya'nın askeri harcamaları yüzde 36, Litvanya'nın yüzde 27, İsveç'in yüzde 12, Polonya'nın yüzde 11 arttı.

Listenin başındaki ülke Amerika Birleşik Devletleri, yüksek enflasyon oranına rağmen, 877 milyar dolarla en fazla askeri harcama yaptı. Onu, 292 milyar dolarlık harcamasıyla Çin izliyor. Üçüncü sırada Rusya var. Dünyaki askeri harcamaların yüzde 56'sını bu üç ülke yapıyor.

Hindistan, 81,4 milyar dolarla 2022'de en fazla askeri harcama yapan dördüncü ülke olurken; Suudi Arabistan, 75 milyar dolarlık askeri harcamayla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin askeri harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 26 azalışla 10,6 milyar dolar oldu.

Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında 23'üncü sırada yer aldı.

Küresel askeri harcamalar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Merkezi Stokholm'de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI son raporunu açıkladı. Buna göre 2022'de küresel askeri harcamalar, yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 240 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, Avrupa'da askeri harcamalardaki yüzde 13'lük keskin büyüme etkili oldu. Bunda da kuşkusuz Ukrayna savaşının etkisi var.Avrupa'nın 345 milyar dolarlık askeri harcamaları ilk kez, 1989'da soğuk savaşın bittiği dönemdeki harcamayı geçti. Rusya 'nın askeri harcamaları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artışla 86,4 milyar dolar oldu. Bu sayı, Rusya'nın gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 4,1'ini oluşturuyor.Ukrayna'nın askeri harcamalarıysa 44 milyar dolarla SIPRI kayıtlarındaki en yüksek yıllık harcama olarak hesaplandı ve yüzde 640 artış gösterdi. Avrupa'da Finlandiya'nın askeri harcamaları yüzde 36, Litvanya'nın yüzde 27, İsveç'in yüzde 12, Polonya'nın yüzde 11 arttı.Listenin başındaki ülke Amerika Birleşik Devletleri, yüksek enflasyon oranına rağmen, 877 milyar dolarla en fazla askeri harcama yaptı. Onu, 292 milyar dolarlık harcamasıyla Çin izliyor. Üçüncü sırada Rusya var. Dünyaki askeri harcamaların yüzde 56'sını bu üç ülke yapıyor.Hindistan, 81,4 milyar dolarla 2022'de en fazla askeri harcama yapan dördüncü ülke olurken; Suudi Arabistan, 75 milyar dolarlık askeri harcamayla beşinci sırada yer aldı.Türkiye'nin askeri harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 26 azalışla 10,6 milyar dolar oldu.Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında 23'üncü sırada yer aldı.