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Minik Yusuf, kurşunların hedefi oldu

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Adana'da, iki grup arasında çıkan çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu yaşamını yitirdi

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Minik Yusuf, kurşunların hedefi oldu
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Adana'da bayramın 3’üncü günü husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu yaşamını yitirdi
Ölen 1,5 yaşındaki Yusuf Arda'nın annesiyle birlikte bayram gezmesine giderken olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup mahallede karşılaşınca kavga etmeye başladı. Daha sonra silahların konuştuğu kavgada iki grup birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda 7 kişi yaralandı.
ANNE, EVLADIYLA SİLAHLI KAVGANIN ORTASINDA KALDI
Bu sırada ailesine bayram gezmesine giden Fatma Fıratokulu ise 1 buçuk yaşındaki oğlu Yusuf Arda ile kavganın ortasında kaldı. Bu sırada sıkılan kurşunların biri minik Yusuf’un kafasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Arda’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
 
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