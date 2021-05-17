Aşıyı rededenler Hindistan varyantından hastanede

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Bolton’da Hindistan’daki koronavirüs varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan insanların “büyük çoğunluğuna” bir aşı teklif edildiğini ancak aşı yapılmadığını söyledi.

Pazar günü konuşan sağlık bakanı, insanları aşıyı yaptırmaya çağırdı ve yeni kanıtların koronavirüs aşılarının Hindistan varyantına karşı işe yaradığına dair “yüksek derecede güven” sağladığını ortaya çıkardı.

Hancock, bilim adamları ve sağlık görevlilerinin uyarılarına rağmen Pazartesi günü İngiltere’de kilitlenmenin büyük ölçüde hafifletilmesine devam etmenin “uygun” olduğunu da sözlerine ekledi.