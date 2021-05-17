Gloria Jean’s Coffees’den mesaj: Duyarlılık ile engelleri birlikle aşalım

Gloria Jean’s Coffees özel gereksinimli gençlere iş olanağı sunarak topluma kazandırılması için çalışıyor

Gloria Jean’s Coffees, kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk alanlarında örnek ve öncü olmak amacı ile özel gereksinimli çocukların topluma kazandırılması amacı taşıyan projelerini sürdürüyor. Algım Junior ve Algım Özel Eğitim Merkezleri ile var olan uzun süreli işbirliği çerçevesinde Gloria Jean’s Coffees ekibinde özel gereksinimli gençlerin çalışmasına imkan sağlanmaya devam ediliyor.Gloria Jean’s Coffees, Algım Junior ve Algım Özel Eğitim Merkezi çocuklarını, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmasını vurgulamak amacı ile Dereboyu Mağazası’nda ağırladı.Ülkemizin geleceği çocuklarımız için başlatılan Glorious Kids Günleri kapsamında üçüncü etkinlik düzenlendi. Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak, özel gereksinimli çocuklara umut ışığı olarak, özel gereksinimli gençlere iş imkanı sağlanmasının öneminine değinmek için Algım Junior ve Algım Özel Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklarımız Gloria Jean’s Coffees Dereboyu Mağazası’nda gerçekleştirilen etkinlik ile ağırlandı.Kaner Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Gloria Jean’s Coffees, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk yaklaşımı ile uluslararası kahve kültürünü ülkemizde yaşatarak, örnek ve öncü olma misyonunu yansıtmaya devam ediyor. 14 yıldan bu yana farkındalık yaratmak amacı ile Gloria Jean’s Coffees ekibinin koordine edilip düzenlediği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.Gloria Jean’s Coffees Genel Müdürü Vedat Hakan Akdeniz; duyarlılık ile tüm engellerin aşılabileceğini vurgulayarak; “Kaner ailesi olarak toplumsal değerlerimizi, gerçekleştirdiğimiz her projemizde yansıtmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız, bizlerin ve ülkemizin geleceği... Özel gereksinimli çocuklarımızı topluma kazandırmanın, onların yaşamına dokunmanın önemini yansıtmak amacı ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ekibimizde yıllardır yer alan, parçamız olan özel gereksinimli gençlerimiz var ve onlara iş imkanı sunmak, ekip ile yepyeni bir ortam sağlayarak, toplumumuz içerisinde birey olmalarını destekleyici olmanın ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Tüm kurum ve kuruluşların aynı duyarlılık ile özel gereksinimli çocuk ve gençlere yaklaşmasının tüm engelleri aşacağını biliyoruz” dedi.11 Mayıs 2021, Salı günü Gloria Jean’s Coffees Dereboyu Mağazası’nda gerçekleştirilen etkinlikte 4 ile 14 yaşları arasında özel gereksinimi olan çocuklar ağırlandı.