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Arabayı tarihi merdivenlerde görenler gözlerine inanamadı

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde tarihi bir kilisenin merdivenlerinde mahsur kalan arabanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

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Arabayı tarihi merdivenlerde görenler gözlerine inanamadı
 
Almanya’nın Bavyera eyaletinin Vilseck kentinde 20 yaşındaki acemi bir sürücünün direksiyondaki zor anları gündem oldu.
Sankt Ägidius kilisesinin merdivenlerinden inmeye çalışan aracın o halleri sosyal medyada yayınlandı. Daha sonra bölgeye çekiciler ve polis çağrıldı. Ancak arabaya ulaşmak zor olduğu için merdivenlerden inmesine izin verildi.
Alman Bild gazetesi, tarihi kilisenin merdivenlerinde mahsur kalan arabayı gündeme taşırken, ‘Tanrı’ya şükür tarihi merdivenler zarar görmedi’ ifadeleri kullanıldı. Arabanın merdivenlerdeki görüntüsü sosyal medyada da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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