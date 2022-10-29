banner875
banner815
Balığa limon sıkılır mı?
Balığa limon sıkılır mı?
8 0
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
11 0
 
Saatler geriye alınıyor
Saatler geriye alınıyor
18 0
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
16 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
23 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
19 0
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
11 0
banner878

70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü!

banner476

İran’da temizlenirse hasta olacağına inanan ve 70 yıldır yıkanmayan 94 yaşındaki adam, banyo yapmasının üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından hastalanarak hayatını kaybetti

banner825
70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü!
 
 
İran’ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde, temizlenirse hasta olacağına inanan ve 70 yıldır yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Bölge halkı tarafından durumuna saygı duyulan adamın banyo yapmanın ve temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inandığı için sudan uzak durduğu biliniyor.
Birkaç yıl önce köyün gençleri tarafından banyo yaptırılmak istenen yaşlı adam durumu fark ettiğinde kaçmış ancak uzun çabalar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti.
Ancak yaşlı adam banyo yapmasının üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından hastalanarak 94 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatı boyunca evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir barakada kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra temiz yiyecekler yemekten de uzak durduğu ve hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.
 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.