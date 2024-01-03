banner913
banner932
DAÜ-SEN: “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da”
DAÜ-SEN: “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da”
8 0
“Bu dolandırıcılığa belediye göz yummamalı”
“Bu dolandırıcılığa belediye göz yummamalı”
40 0
 
Türkiye'den KKTC için Yeni Projeler
Türkiye'den KKTC için Yeni Projeler
22 0
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
94 0
Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı
Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı
20 0
Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
47 0
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
62 0
banner996
banner985

Ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı

banner989

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri, bıçaklı saldırıya uğradı

banner974
Ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
banner971
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde 59 yaşındaki Lee'nin, Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.
Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.
Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.
Yaralı muhalefet lideri Lee, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolar aktarmakla suçlandığı bir davada yargılanıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.