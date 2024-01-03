Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakin bazı vatandaşlarımız 1 Ocak pazartesi günü Lefkoşa’nın Güneyine geçmek için Lokmacı Kapısını kullanarak geçiş yaptıklarını ve geri geldiklerini ancak araçlarını bıraktıkları Büyük Han bölgesindeki bir otoparkta yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.Vatandaşlarımız, havanın güzel olmasını fırsat bilerek Lokmacı Kapısı’ndan yürüyerek Güney Lefkoşa’ya geçiş yapmak için araçlarıyla Büyük Han yakınlarındaki Mehmet Ali Falhan isimli kişiye ait otoparka araçlarını bırakarak yürüdüklerini anlatan vatandaşlarımız “Bu sırada otoparkta görevli olduğunu söyleyen yüzü ve kafası kapalı Uzakdoğulu olduğunu tahmin ettiğimiz bir bayan yanımıza gelerek bizden park parası olarak 60 TL istedi. Biz de bunun çok yüksek olduğunu ödemeyeceğimizi söyledik ve yürüdük. Dönüşte bu kişi arabamıza ilerlerken yanımıza gelerek bizden yine 60 TL istedi. Bizde ondan bu paraya karşılık bilet istedik. Önce bilet yok dedi. Sonra gidip fotoğrafta görülen üzerinde 20 TL yazan 3 bilet getirdi” dediler.Bunun üzerine kendisine bu yaptığının dolandırıcılık olduğunu söylediklerini belirten vatandaşlarımız “kendisini şikayet edeceğimizi söyledikten sonra bize Türkçe bilmediğini ve İngilizce konuşmaya başladı. Bizim arkamızdan gelen kişilerden de 60 TL istedi ve biz bunu yapamayacağını söyleyerek onu şikayet edeceğimizi söyledik” diye konuştular.Vatandaşlarımız, bu yabancı kişinin resmen vatandaşı dolandırdığını ifade ederek “Bu dolandırıcılığa belediye göz yummamalı. 20 TL olan bilet ücretini 60 TL olarak alıyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.