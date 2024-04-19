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“Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?”

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“Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevreci bir vatandaşımız, dün gittiği büyük bir süpermarket girişinde gördüğü fotoğraftaki durum karşısında adeta isyan ettiğini söyleyerek görüşlerini bizlerle paylaştı.
“Hemen yanında sigara söndürülecek kutu var. Ancak insanlarımız o kadar alıştılar ki bu şekilde sigarayı çiçeklerin köküne söndürmeye. Artık çiçeklik izmaritlik olarak kullanılıyor. Toplum olarak bizim de biraz eğitime ihtiyacımız var herhalde” diyerek sitem eden vatandaşımız, bu şekilde çevre kirliliği ve görüntü kirliliğine izin vermemek gerektiğini vurguladı.
Medeni toplumların kendini bu şekilde gösterdiğini yani sigarasının izmaritini yere veya çiçek saksısına değil sigara söndürme kutusuna attığını belirten vatandaşımız, biraz daha çevreye karşı duyarlı olmak gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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