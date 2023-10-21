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Amazon, İngiltere’de drone ile paket teslimatlarına başlıyor

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Amazon, İngiltere’de drone ile paket teslimatlarına başlıyor
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Amazon, hava yoluyla paket teslimatlarını gerçekleştirmek için drone’ları kullanma programını genişletmeyi planlıyor. Bu program kapsamında, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde müşterilere sipariş ettikleri ürünleri drone’lar aracılığıyla teslim etmeyi amaçlıyor. Böylece geleneksel teslimat yöntemlerine alternatif bir hızlı teslimat seçeneği sunulmuş olacak.
Amazon bu adımla drone ile teslimat hizmetinin sadece ABD ile sınırlı kalmayacağını gösterdi. Şirket, programı geliştirmek için ulusal ve uluslararası düzenleyiciler, AB, İtalya, İngiltere ve ABD toplulukları ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Program aktif hale geldiğinde, müşteriler beş pound’dan daha hafif ürünleri için drone teslimatını seçebilecek.
Amazon’un drone tabanlı hizmeti sadece Kaliforniya ve Teksas’taki iki küçük bölgede kullanılabilir durumda idi. Hizmet bu bölgelerde bir yıldan kısa bir süre önce başlatılmıştı. Amazon, ilk kez 2013 yılında drone kullanarak teslimat yapma planlarını açıklamıştı, ancak bu konudaki ilerleme oldukça yavaştı.
 
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